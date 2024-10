Voici le "Cap 2027": le Sporting de Charleroi présente son nouveau plan stratégique

"Quand j'ai repris le club, la situation était compliquée, on parlait d'une faillite virtuelle et il fallait relancer un projet avec une vision pour assurer la pérennité et la survie du club", a confié Mehdi Bayat qui ajoute que des étapes ont été franchies à plusieurs niveaux depuis plusieurs années dont le sportif avec l'accès aux Playoffs 1. "Personnellement, j'ai peut-être omis d'anticiper l'arrivée de concurrents, d'investisseurs étrangers sur le marché belge."

Dès lors, l'administrateur délégué n'avait que deux options : "vendre la majorité (plus de 80%) des actions à une autre entité, mais la relation n'aurait pas été aussi saine qu'elle l'est aujourd'hui, ou intégrer quelqu'un avec de l'expérience, comme David." David Helmer, arrivé il y a un an en tant qu'actionnaire et désormais "Chairman of the Board" du club, se dit "très sérieux quand il s'agit du succès du Sporting, ce n'est pas un projet secondaire".