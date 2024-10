La mauvaise série se poursuit: Charleroi craque contre Louvain et se rapproche de la zone rouge

Charleroi avait envie de retrouver un peu de confiance, ce samedi, à la maison. Après quatre matchs sans victoire, le club carolo espérait mettre fin à une série plus délicate, malgré des partages contre Anderlecht et Bruges. En face, OHL n'avait plus gagné depuis le 31 août.

Charleroi se fait surprendre

Le début de match est en faveur des Zèbres. Charleroi dominait le début de match, sans pour autant se créer de très grosses opportunités. Discret jusque-là, le club louvaniste faisait ensuite basculer la rencontre. Peu après la demi-heure, Camara perdait le cuir au milieu du terrain et Ikwuemesi ouvrait le score d'une belle frappe après avoir filé seul au but.