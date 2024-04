Angleterre: Liverpool glisse à Old Trafford, Arsenal en tête

Liverpool a glissé dans la course au titre sur le terrain de son pire ennemi, Manchester United (2-2), et abandonne le trône à Arsenal à sept journées de l'arrivée, à cause d'une différence de buts défavorable.

Les "Reds" n'ont pas dit adieu au sacre final, mais les deux points abandonnés à Old Trafford pourraient leur coûter cher face à des "Gunners" revenus au sommet avec 71 points, comme eux.