Angleterre: Tottenham accroché à Leicester (1-1) et inquiet pour Bentancur

Le joueur uruguayen de 27 ans s'est blessé en fin de partie lors d'un duel aérien et les secours l'ont immédiatement pris en charge, appelés par ses partenaires, dont les visages trahissaient une grande inquiétude.

Tottenham a dominé et vite mené chez le promu Leicester pour la reprise de la Premier League, lundi, mais les "Spurs" ont été tenus en échec 1-1 et s'inquiètent après la sérieuse blessure du milieu Rodrigo Bentancur, sorti sur civière.

Devant, Dominic Solanke s'est démené pour sa première officielle sous le maillot des "Spurs", qui l'ont recruté à Bournemouth pour environ 80 millions d'euros (76 M EUR plus 11,5 M EUR de bonus).

Il est sorti de la pelouse du King Power Stadium sur civière, avec un masque sur le visage, et sous les applaudissements du public adverse.

Mais c'est son compatriote anglais James Maddison, un ancien de Leicester, qui a pris la lumière dans la rencontre, entre les sifflets qui ont accompagné son retour au King Power Stadium et les applaudissements qui ont suivi son remplacement en seconde période.

Au micro de Sky Sports, l'entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou a concédé une "soirée décevante", débutée avec de bonnes intentions et terminée dans la peur de perdre.

"La première période a été excellente, nous avons contrôlé le match mais nous avons gâché face au but. Pareil en seconde période. Nous avons bien débuté et une fois que Leicester a marqué, le public les a portés et nous avons perdu notre calme", a résumé le manager australien.

Son football ultra-offensif a montré sa beauté et ses limites, comme un condensé du jeu mis en place la saison dernière, déjà.

Ne pas plier le match, "c'est un problème que nous avons également rencontré l'année dernière", a-t-il reconnu à l'antenne du diffuseur. "Nous devons continuer à travailler dur et être un peu plus impitoyables devant le but. En dominant à ce point, nous devrions être hors de portée".