"Au PSG, le titre de champion est parfois considéré comme acquis, c'est triste": Thomas Tuchel vide son sac

La mentalité allemande avant tout. À l'occasion du déplacement du Bayern Munich à Mayence pour la 29e journée de Bundesliga, Thomas Tuchel a donné une conférence de presse afin de s'exprimer sur la fin de saison bavaroise.

D'ores et déjà éliminé en coupe d'Allemagne par Fribourg et en Ligue des Champions suite au duel face à Manchester City, le Bayern n'a plus que le championnat à remporter. Pourtant, la victoire est loin d'être assurée, les Munichois ont seulement deux points d'avance sur leur dauphin, le Borussia Dortmund, à 6 matchs de la fin de saison.