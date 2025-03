"On aurait pu me couper la jambe": les confidences glaçantes de Franck Ribéry sur sa fin de carrière

Un peu plus de deux ans après l'annonce de sa retraite sportive, Franck Ribéry est revenu sur ses nombreux pépins physiques qui ont perturbé sa fin de carrière. Alors à la Salernitana, en Serie A, le Français confie être passé juste à côté de... l'amputation.

"J'ai eu de plus en plus mal au genou", explique-t-il au journal L'Equipe. "Je n’étais plus dans l'entraînement entre les matches, mais dans la récupération pour me préserver. Je prenais deux jours de repos, puis trois ou quatre. J’ai perdu le rythme pour m'économiser. Des examens ont révélé que je n’avais plus de cartilage".