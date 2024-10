Ça n'a pas traîné: récemment licencié d'Anderlecht, Brian Riemer devient le nouveau sélectionneur du Danemark

"Devenir sélectionneur est un rêve qui devient réalité et j'en suis extrêmement fier et honoré. Je me sens prêt et motivé. Je donnerai tout pour ce pays et cette équipe fantastiques. Nous nous battrons tous ensemble avec les joueurs, le staff et les supporters pour réaliser quelque chose de grand", a déclaré Riemer, cité dans le communiqué de la DBU.

Riemer, 46 ans, avait été remercié d'Anderlecht le 19 septembre dernier, deux jours après une défaite 0-2 contre Genk en championnat. Le Danois était arrivé au RSCA en décembre 2022 après quatre années comme assistant à Brentford en Premier League. Lors de sa première saison, il avait mené Anderlecht jusqu'en quarts de finale de la Conference League. La saison dernière, le Sporting s'est classé troisième, après avoir lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée.