CAN: l'Egypte et le Ghana font match nul (2-2), Salah blessé

L'Egypte est deuxième du groupe B à un point du Cap-Vert, leader surprise après sa victoire contre le Ghana (2-1) et qui joue vendredi contre le Mozambique (3e, 1 pt). Le Ghana (1 pt) est quatrième et dernier.

L'Egypte et le Ghana ont fait match nul (2-2) jeudi soir à Abidjan, au terme d'une rencontre de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des nations marquée par la blessure de Mohamed Salah juste avant la mi-temps.

Peu après, le milieu de terrain de West Ham Mohammed Kudus a marqué d'une superbe frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface (45+3). Absent lors du premier match en raison de problèmes musculaires, Kudus (23 ans) disputait son tout premier match de phase finale d'une CAN.

La star de Liverpool a cédé son brassard au défenseur central Ahmed Hegazy et sa place à Mostafa Fathi.

Avant ce but, la rencontre avait été particulièrement décevante entre ces deux grands noms du football africain (7 Coupes d'Afrique pour l'Egypte, 4 pour le Ghana), avec des joueurs comme assommés par la chaleur (28 degrés et 80% d'humidité) et coupables de nombreuses approximations techniques.

Les trois autres buts ont été inscrits en l'espace de cinq minutes.

Tout d'abord l'Egyptien Omar Marmoush (69e) a égalisé après avoir intercepté une passe en retrait mal ajustée d'Inaki Williams pour son gardien Richard Ofori.