Kevin De Bruyne a permis à Manchester City de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup samedi soir grâce à un but et une passe décisive. Face à Plymouth, 23e de la Championship dirigé par l'ancien entraîneur du Cercle Bruges Miron Muslic, ils se sont imposés 3-1.

Muslic et ses joueurs s'étaient emparés du scalp de Liverpool au tour précédent, et ils ont également vendu chèrement leur peau à Manchester. Talovierov (38e) a donné l'avantage à Plymouth sur un corner. Les Cityzens ont égalisé avant la mi-temps grâce à un but d'O'Reilly (45+1.), qui reprenait de la tête un coup franc de De Bruyne.

O'Reilly (76e) a inscrit le 2-1. De Bruyne (90e) a fixé le score final à 3-1 sur un centre de Haaland.