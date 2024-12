Ce n'était pas son jour: Romelu Lukaku loupe un penalty avec le Napoli

Romelu Lukaku a manqué la conversion d'un penalty à la 37e. Son envoi a été stoppé par Filip Stankovic, Parti du bon côté, à sa gauche, le gardien de Venise a écarté le ballon bien placé dans le coin au bas de son poteau. C'est le premier penalty manqué par l'attaquant des Diables Rouges sous le maillot de Naples. Lukaku trouvera encore le poteau sur sa route sur une puissante frappe du gauche peu après l'heure de jeu (64e).

Les Napolitains se sont finalement imposés grâce à un but de Giacomo Raspadori à la 79e minute. Cyril Ngonge est lui resté sur le banc napolitain, même tarif pour Joel Schingtienne du côté de Venise. Udinese et Christian Kabasele ont partagé l'enjeu face à Torino (2-2) après avoir pourtant mené 2 à 0. Le Français Isaak Touré (41e) avant la mi-temps et Lorenzo Lucca (49e) juste après ont inscrit les deux buts pour Udinese. Torino est revenu grâce à l'Ecossais Che Adams (53e) et Samuele Ricci (64e). Christian Kabasele a joué l'entièreté de la rencontre.