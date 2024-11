"Cela m'a fait beaucoup de bien": Kylian Mbappé est rassuré après avoir manqué les derniers matchs des Bleus

Non-convoqué en équipe de France pour la deuxième fois en deux mois, l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé est sorti du silence et a assuré dimanche que la trêve internationale passée à s'entraîner dans la capitale espagnole lui avait fait "beaucoup de bien".

"Cela m'a fait beaucoup de bien de m'entraîner ici, avec les jeunes joueurs de la Castilla (centre de formation du Real, NDLR) qui ont beaucoup de qualités. Cela m'a fait du bien de courir avec eux, de m'entraîner. Et je l'ai vu aujourd'hui, je me suis senti bien physiquement et je suis prêt à aider l'équipe", a déclaré Mbappé au micro de Real Madrid TV après la victoire 3-0 à Leganés, où il a retrouvé le chemin des filets.

"Je pense avoir fait un bon match. Je commence à trouver le bon rythme avec mes coéquipiers, ce soir dans une position différente que les autres matches. Mais comme je l'ai dit lors de mon premier jour ici, je peux jouer à tous les postes. Peut-être qu'au prochain match je jouerai ailleurs, mais je suis prêt à aider l'équipe et à donner le meilleur de moi-même", a ajouté le buteur français, titularisé à gauche, sa position préférentielle, pour la première fois depuis son arrivée cet été.