C'est fini: la Juventus va résilier le contrat de Paul Pogba

Paul Pogba ne portera plus le maillot de la Juventus Turin: le club le plus titré du football italien a annoncé vendredi la résiliation fin novembre du contrat du champion du monde 2018, suspendu pour dopage jusqu'en mars 2025. Il courait jusqu'en juin 2026.

La Juve n'a pas fait de sentiment avec l'international français qui s'était pourtant dit prêt à baisser son énorme salaire pour continuer sa carrière en bianconero. "La Juventus Turin et Paul Pogba annoncent s'être mis d'accord sur la résiliation de son contrat à partir du 30 novembre 2024", a indiqué la "Vieille Dame" dans un bref communiqué qu'elle a conclu "en souhaitant à Paul le meilleur pour son avenir professionnel".

Le TAS, saisi par Pogba, a accepté son explication sur la présence de déhydroépiandrostérone (DHEA) dans son organisme, "ce n'était pas intentionnel et c'est le résultat de la prise par erreur d'un complément alimentaire prescrit par un médecin en Floride", tout en reconnaissant sa responsabilité "M. Pogba n'est pas exonéré de toute faute, en tant que joueur professionnel, il aurait dû être plus vigilant".

Le club piémontais, dont les pertes ont atteint 200 millions d'euros en 2023-24, se débarrasse d'un joueur qui lui coûtait cher (8 millions d'euros par saison et deux millions de prime à la signature) pour un rendement famélique (12 matchs, 213 minutes de jeu, zéro but) et une image singulièrement écornée.

Pogba, 31 ans, reste suspendu jusqu'au 11 mars 2025.