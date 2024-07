Chants racistes de joueurs argentins visant les Bleus: la FFF saisit la Fifa et porte plainte

Dans un communiqué, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a "condamné avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France".

À la suite d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux sur laquelle des joueurs argentins entonnent un chant raciste envers des joueurs de l'équipe de France, la FFF va saisir la Fifa et porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire.

La FFF va écrire à la Fédération argentine et saisir la Fifa, sous réserve d'autres démarches à venir, avait indiqué mardi en début de journée une source proche de la fédération.

Dans la foulée, en fin de journée, la fédération a annoncé déposer une plainte pour propos à caractère racial devant la justice.

"Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et des droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire", explique le communiqué.