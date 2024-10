Coup dur: Thibaut Courtois est à nouveau blessé et devrait manquer le Clasico

"Les examens réalisés sur Thibaut Courtois ont révélé une blessure à l'adducteur de la jambe gauche. Nous restons en attente d'une évolution", s'est contenté de publier le Real sur son site internet.

Mardi, Courtois était titulaire dans les cages des Merengues, qui ont signé une impressionnante victoire face au Borussia Dortmund (5-2). Menés 0-2 à la suite de buts de Malen (30e) et Gittens (34e), ils se sont réveillés à l'heure de jeu et ont égalisé grâce à Rudiger (60e) et Vinicius (62e).