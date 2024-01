Coupe d'Asie: la Palestine jouera à l'ombre de la guerre de Gaza

Des proches de joueurs tués, des stades bombardés et un championnat à l'arrêt, le football palestinien, dont la sélection s'apprête à disputer la Coupe d'Asie, paie aussi un lourd tribut à la guerre dévastatrice qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza.

Les joueurs "suivent l'actualité après et avant l'entraînement, dans le bus, à l'hôtel. Ils sont tout le temps anxieux et pensent à leurs familles", confie par téléphone à l'AFP le sélectionneur tunisien de l'équipe Makram Daboub.

"Nous avons des problèmes physiques, techniques et tactiques à cause de la suspension du championnat et du manque de compétition, sans oublier l'aspect mental", complète M. Daboub.

- "Hisser le drapeau palestinien" -

Les championnats de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont en effet suspendus depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque inédite du Hamas palestinien sur le sol israélien qui a fait 1.140 morts, en majorité des civils, selon les chiffres publiés par les autorités israéliennes.