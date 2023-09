Droits TV: Quatre décennies de péripéties jusqu'à la Bérézina de Mediapro et l'arrivée d'Amazon

L'année 1984 est une année cruciale. Jusque là, la Division 1 s'écoutait à la radio plus qu'elle ne se regardait à la télévision. Mais Canal+, première chaîne cryptée lancée dans le paysage, le 4 novembre, s'empare des droits exclusifs du championnat de France de football. La première chaîne privée de l'histoire de la télévision française devient LA chaîne du foot et diffusera une rencontre par journée, le dimanche soir, pour l'équivalent de 800.000 euros par saison au départ.

"Le monopole ne pouvait pas perdurer", reconnaît le PDG de Canal+, Pierre Lescure, après un conseil d'administration de la Ligue (alors Ligue nationale de football, LNF) en juin 1999. A l'aube du nouveau millénaire, la chaîne cryptée doit partager le gâteau avec un nouveau venu: le bouquet satellitaire TPS, du groupe TF1.

A la LNF, dirigée par Noël Le Graët, on se réjouit de la manne financière, qui se compte déjà à l'époque avec neuf zéros: un total de huit milliards de francs (l'équivalent de 1,2 milliard d'euros) jusqu'à 2004, soit 1,6 milliard de francs par saison (240 millions d'euros).

Pourtant le choix de Canal est contestable: son offre initiale est financièrement moins disante que celle de TPS (1,15 milliard de francs contre 1,85 milliard). TPS est furieux, mais les concurrents finissent par négocier un partage: Canal+ conserve les meilleures rencontres et son magazine "Jour de foot", TPS diffuse le 2e meilleur match par journée et propose six autres rencontres de chaque journée à la carte, comme Canalsat.