Drôle de changement en Premier League: le championnat anglais va dévoiler les clubs que supportent chaque arbitre

La Premier League reprend ce week-end et l'arbitrage est au cœur des échanges. L'instance qui gère l'arbitrage de la compétition a annoncé qu'elle rendrait bientôt publique la liste des clubs supportés par l'ensemble du corps arbitral.

On le sait, arbitre ou pas, chacun peut avoir des affinités particulières avec un club. C'est aussi le cas pour les arbitres de Premier League, l'élite du football anglais. Sauf que ces liens ont fait naître une vive polémique la saison dernière, lorsque le club de Nottingham avait dévoilé publiquement que l'un des arbitres de la VAR, Stuart Attwell, était supporter de Luton Town. Arbitre qui officiait lors d'un match clé de la fin de la saison, entre Nottingham et Everton, qui avait un impact direct sur le maintien ou non de Luton, qui est finalement descendu.

Trois penalties avaient été refusés par le VAR, qui avait chaque fois validé la décision d'Anthony Taylor. Pour éviter de tels problèmes, la PGMOL, qui désigne les arbitres de chaque rencontre de championnat, va prendre les devants. Chaque arbitre va devoir déclarer quel club il supporte et ces informations seront rendues publiques pour une question de transparence.