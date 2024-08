La journée du mercato du 16/08: l'Union est sur le point de perdre un de ses cadres, un Diable Rouge arrive en Allemagne

Selon Fabrizio Romano, le Diable Rouge Arthur Theate, un temps cité en Arabie Saoudite, va finalement signer à Francfort. Le club allemand aurait trouvé un accord sur une base de 16 millions d'euros, en plus de 3 millions d'euros de bonus. Le défenseur va signer un contrat de 3 ans et quitter le Stade Rennais.

EXCL: Eintracht Frankfurt agree deal to sign Arthur Theate from Rennes, here we go!



Fee will be €16m plus €3m add-ons, long term deal for Theate.



Theate, on his way to medical tests in Frankfurt after Al Ittihad deal collapsed in July. pic.twitter.com/a0Vzxon2bR