Espagne: le Real Madrid conforte sa première place, Vinicius frappe encore

Porté par un Vinicius inspiré, le Real Madrid est allé s’imposer (4-2) sur la pelouse d’Osasuna samedi lors de la 29e journée de Liga et creuse provisoirement l’écart avec ses concurrents dans la course au titre.

Toujours leader du championnat, le Real (72 points) repousse Gérone (2e) et le FC Barcelone (3e) à dix et onze longueurs, avant leurs matchs contre Getafe (18H30) et l’Atlético Madrid dimanche (21H).