Espagne: le Real s'incline à Majorque, le Barça peut prendre le large !

Le Real Madrid, privé de nombreux cadres, a été surpris 1-0 à Majorque dimanche pour la 20e journée de Liga, et laisse une occasion au FC Barcelone, qui reçoit le Séville FC à 21h00, de prendre huit points d'avance en tête du classement.

En l'absence notamment de Karim Benzema (blessé à l'arrière du genou droit) et de Thibaut Courtois (touché aux adducteurs à l'échauffement), le Real a plié dès la 13e minute par un but contre son camp de Nacho Fernandez, qui a dévié un centre dans ses propres cages de la tête, et a manqué de répliquer à la 59e sur un penalty de Marco Asensio repoussé par Predrag Rajkovic.

Une défaite qui arrive au pire des moments pour les Merengues : les hommes de Carlo Ancelotti, déjà distancés en Liga, rejouent dans trois jours contre Al-Ahly dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, et continuent de s'enfoncer dans leur mauvaise passe de début 2023, à trois semaines du huitièmes de finale décisif de Ligue des champions contre Liverpool.

"On a bien joué lors du dernier match (2-0 contre Valence, NDLR) et lors du nul contre la Real Sociedad. Depuis la Supercoupe d'Espagne, l'équipe va mieux. Les sensations sont bonnes. On a eu des blessures qui n'étaient pas prévisibles, mais globalement, l'équipe va beaucoup mieux", avait pourtant souligné Ancelotti samedi en conférence de presse.

- Majorque, succès majuscule - Entre les fautes à gogo et la frustration non-contenue de Vinicius, rien n'a fonctionné pour les Madrilènes.