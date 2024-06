Euro-2024: la confiance règne chez les Bleus

Malgré de récents résultats en dents de scie, les interrogations autour de Kylian Mbappé ou sur l’état du milieu, les Bleus baignent dans la quiétude et la confiance, sûrs de leurs forces et de leur potentiel avant leur entrée en lice à l'Euro-2024, lundi.

Compétiteurs dans l'âme, à l'image de leur sélectionneur, les hommes de Didier Deschamps disent tous n'attendre que le début du tournoi pour lâcher les chevaux et ne se focalisent pas sur des matches amicaux ratés.

"On a essayé des choses, on a pris du temps de jeu, des repères. C'était le but de ces matches, on va aborder la compétition forcément avec un autre visage", a estimé mercredi Kingsley Coman, désormais bien remis de ses soucis physiques.

"Je dirais qu'on est serein, les ambitions n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'on est serein qu'on le gagnera (l'Euro, ndlr), mais on va tout faire pour, il n'y a pas d'alarme", a ajouté l'attaquant du Bayern Munich.