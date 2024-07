Euro-2024: Lamine Yamal, l'étoile de la Roja qui illumine le quartier populaire de Rocafonda

Partager:

Chaque fois qu'il marque un but, Lamine Yamal forme le chiffre 304 avec ses doigts, en hommage au code postal de Rocafonda, le quartier où il a grandi en Catalogne. Un quartier difficile, stigmatisé, et dont il est devenu l'éblouissante icône. Trois doigts tendus sur une main, un zéro formé entre le pouce et l'index, et quatre autres doigts allongés sur l'autre main: le geste du N.19 de la Roja, l'équipe nationale d'Espagne, est désormais célèbre -- et il revêt une signification toute particulière pour les habitants de Rocafonda, un quartier de Mataró, une ville d'environ 130.000 habitants, située en bord de la mer à une trentaine de kilomètres au nord de Barcelone.

L'émotion n'est toujours pas retombée dans le bar El Cordobés, au milieu des barres d'immeubles de Rocafonda, depuis que l'ailier du club de Barcelone, qui fêtera ses 17 ans samedi, a marqué un but sublime contre la France, aidant l'Espagne à se qualifier pour la finale de l'Euro. Et la fierté est grande d'avoir vu celui qui, enfant, venait souvent avec son père, toujours un ballon dans les pieds, devenir le plus jeune footballeur à marquer dans un Euro: "On savait qu'il allait à tous les coups jouer en équipe première" du Barça, affirme Juan Carlos Serrano, le patron du bar, "mais on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin". Sur le mur en face de lui, soigneusement encadré, le maillot signé de Lamine que son père a tenu à offrir au bar en remerciement du soutien reçu pendant des années, quand il passait avant d'emmener son fils à l'entraînement.

Après la séparation de ses parents, Lamine Yamal n'a jamais oublié Rocafonda, où il rend régulièrement visite à sa grand-mère, arrivée du Maroc il y a plusieurs dizaines d'années, et qui vit toujours dans le quartier, tout comme sa famille paternelle. Son père, Mounir Nasraoui, est désormais une des figures de Rocafonda et ce jour-là, tous veulent le féliciter et évoquer avec lui, tout juste rentré d'Allemagne, le but merveilleux de son fils. Le père, "fier et heureux", était dans le stade à ce moment-là, et "comme n'importe quel fan, ce but m'a rendu fou", explique-t-il à des journalistes de l'AFP.