Euro-2024: l'Angleterre en maîtrise pour son envol contre la Serbie

L'Angleterre, vice-championne en titre, a confirmé sa place dans le club des favoris à l'Euro avec une entrée maîtrisée contre la Serbie (1-0), dimanche à Gelsenkirchen, sous la baguette de Jude Bellingham, chef d'orchestre brillant à seulement 20 ans.

Les "Three Lions" ont maîtrisé globalement leur entame, malgré quelques coups de chaud en seconde période, grâce au talent et au nerf solide de leur collectif doré, déjà bien huilé, et rassuré après une préparation qui avait fait poindre quelques incertitudes.