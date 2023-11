Euro-2024: qualifiée au bout du suspense, l'Italie peut souffler

L'Italie avait raté les Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar après des défaites en barrages contre la Suède et la Macédoine du Nord.

"Cela s'est fait dans la souffrance mais ce groupe a montré toute sa force", a ajouté le gardien de but de la sélection italienne et du PSG.

"Nous sommes super contents: après toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous aussi, on sera en Allemagne et nous y allons en tant que champions d'Europe en titre pour gagner, pour ramener quelque chose à la maison", a déclaré Gianluigi Donnarumma au micro de la chaîne de télévision Rai 1.

Contrairement à l'Italie, les nations phares du continent européen comme l'Angleterre, la France, le Portugal ou l'Espagne avaient déjà validé depuis longtemps leur billet pour l'Allemagne et se sont battues sur les deux dernières journées pour une place de tête de série pour le tirage au sort le 2 décembre à Hambourg.

Lundi soir, dans une BayArena de Leverkusen où les supporters des deux sélections ont donné de la voix, les Italiens ont pris le contrôle de la rencontre après un premier quart d'heure équilibré ponctué d'une belle occasion ukrainienne par Georgiy Sudakov qui a obligé Donnarumma à la parade (14e).

Malgré la pression de plus en plus forte sur le but d'Anatoliy Trubin, les coéquipiers de Donnarumma ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri. La frappe en puissance de Nicolo Barella (16e) a été repoussée par Trubin, et le gardien ukrainien a remporté son duel avec Davide Frattesi (29e), double buteur à l'aller.