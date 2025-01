Fin de l'aventure en Arabie saoudite pour Neymar: la star brésilienne proche d'un retour dans son club formateur

Un an et demi et puis s'en va. Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé lundi soir avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant la voie à son retour dans le championnat brésilien.

"Le club exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté tout au long de son passage à Al-Hilal et lui souhaite du succès dans sa carrière", poursuit-il.

"Al Hilal et Neymar sont convenus de résilier leur relation contractuelle d'un commun accord", a annoncé le club dans un message diffusé sur son compte X en anglais.

Après six années au Paris Saint-Germain, Neymar, qui aura 33 ans le 5 février, s'était engagé en août 2023 avec Al-Hilal accompagné d'un contrat en or estimé à plus de 100 millions d'euros par saison.

Mais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 127 matches) a très peu joué en Saudi League: il n'a disputé en tout et pour tout que sept matches avec le club de Ryad, pour un total famélique d'un but et trois passes décisives.

Sa première saison a été marquée par une grave blessure au ligament croisé du genou gauche subie en octobre 2023 lors d'un match avec la sélection brésilienne contre l'Uruguay.