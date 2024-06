Foot: L'Argentine domine le Canada et se lance idéalement dans la Copa America

Tout le stade n'avait d'yeux que pour lui et c'est bien de Messi qu'est venue la solution, avec une passe pleine axe à l'origine du premier but de l'Argentine qui a battu le Canada 2-0, en ouverture jeudi à Atlanta de la Copa America.

"Nous savions de quoi le Canada était capable. C'était un match très dur, très physique, surtout en première mi-temps, il y avait peu d'espace. Heureusement, nous avons trouvé la solution rapidement en deuxième mi-temps et on a pu jouer un peu mieux", a déclaré Lionel Messi a l'issue du match.

Le Canada n'a pas démérité, avec son capitaine Alphonso Davies qui a multiplié les débordements en première période. Une accélération fulgurante et le latéral du Bayern Munich file côté gauche et centre pour le milieu canadien Buchanan qui tire à côté (32e).

- Sénior de la Copa -

L'Argentine a su accélérer quand il le fallait et le deuxième acte du match allait en effet à sens unique, couronné par le buteur de l'Inter Milan Lautaro Martinez, entré à la 76e pour le premier buteur, et qui a douché les espoirs canadiens en fin de match (88e).

Les fans argentins, venus peupler le chaudron d'Atlanta et ses 70.564 spectateurs, pouvaient laisser exploser leur joie pendant que Messi se jetait dans les bras de ses coéquipiers.

Privé de but, l'octuple ballon d'or a tout de même fêter la victoire de son équipe. Et une autre, plus symbolique: celle du joueur le plus capé de la Copa. C'est la 35e apparition du génie argentin dans la coupe continentale, qu'il a glanée en 2021 et qu'il compte bien soulever à nouveau le 14 juillet à Miami.

Pour cela, les champions en titre devront faire face à une concurrence relevée, à commencer par le Chili dans cinq jours.