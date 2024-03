Foot: l'Autriche puis l'Allemagne marquent deux des buts les plus rapides de l'histoire

Les équipes d'Autriche et d'Allemagne ont affolé les statistiques du football en inscrivant samedi deux des buts les plus rapides de l'histoire, respectivement contre la Slovaquie et contre la France, en matches de préparation à l'Euro-2024.

Selon le statisticien Opta, ce n'est que la troisième fois de son histoire que l'équipe de France encaisse un but dès la 1re minute d'un match après une rencontre contre les Pays-Bas en 1923 et un autre contre l'Angleterre en juin 1982 (Robson avait marqué après 27 secondes de jeu).

Quelques heures plus tôt, l'Autrichien Christoph Baumgartner avait été encore plus précoce. L'attaquant du RB Leipzig a trouvé le chemin des filets en sept secondes, le temps d'éliminer trois adversaires et d'armer une frappe soudaine, à 25 mètres du but slovaque, qui a trompé le gardien Martin Dubravka.

L'Autriche s'est imposée 2-0 lors de ce match amical, à moins de trois mois de l'Euro-2024 où elle affrontera notamment la France et les Pays-Bas.

La Fédération autrichienne a affirmé qu'il s'agissait du but le plus rapide de l'histoire du football de sélections.