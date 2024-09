Foot: Raphaël Varane avance l'âge de la retraite

Le foot "au plus haut niveau (...) met à l'épreuve tous les degrés de votre corps et de votre esprit", a écrit le joueur aux 93 sélections en équipe de France (5 buts) au moment d'annoncer sa "retraite de ce jeu que nous aimons tous".

- "Le footballeur avale l'homme" -

"Nous avons des emplois du temps surchargés et nous jouons non-stop. En ce moment j'ai l'impression d'étouffer et que le footballeur avale l'homme", soupirait-il.

Le médecin de la Fifpro, le syndicat des joueurs, Vincent Gouttebarge, comprend le choix de Varane, érodé "surtout au niveau émotionnel et mental et cognitif" par "une carrière commencée à 14 ans en centre de formation" à Lens, "jusqu'à 31 ans dans des clubs de foot de l'élite (Real Madrid, Man Utd) et en équipe nationale. Forcément, ça use. Physiquement, les articulations ne s'arrangent pas lors d'une carrière dans le sport de haut niveau".

Son annonce surprise vient strier un ciel déjà lourd après les blessures longues durées de joueurs majeurs comme Rodri ou Ter Stegen et l'hypothèse d'une grève des joueurs, évoquée par Jules Koundé.