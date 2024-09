Foot: Vincent Labrune brigue un nouveau mandat à la tête de la LFP dans un climat délétère

Peu importe, "se profile un simulacre d'élection", pense pour sa part le président du RC Lens Joseph Oughourlian, qui a renoncé à se représenter au CA. Comme de nombreux acteurs et observateurs, il anticipe une facile réélection de Vincent Labrune, soutenu par plusieurs présidents de club influents, comme Laurent Nicollin, patron du syndicat Foot Unis et président de Montpellier, ou encore Jean-Pierre Caillot, président du collège de Ligue 1 et du Stade Rémois.

- Promotion -

Et pourtant, Vincent Labrune a traversé d'importantes secousses lors de son mandat, et notamment dans sa dernière année, pour la renégociation des droits TV. Après avoir promis le milliard d'euros par saison, et vu l'appel d'offres échouer, la LFP a dû ravaler ses ambitions et vendre pour un total de 500 millions d'euros environ à DAZN et beIN Sports.

Un repli par rapport aux 624 millions d'euros obtenus lors de l'ère précédente, et une catastrophe pour les finances des clubs français, qui pour certains en tirent l'essentiel de leurs revenus.