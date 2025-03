Gros malaise en Bulgarie: un club rend hommage à un ancien joueur décédé... qui est en fait encore en vie

Les deux équipes s’étaient alignées au centre du terrain, têtes baissées, pour rendre hommage à Ganchev, avant le coup d’envoi du match (1-1). Mais peu avant la fin de la rencontre, Arda Kardzhali publiait un message d’excuse sur Facebook, expliquant avoir reçu une mauvaise information.

"La direction du PFC Arda tient à présenter ses plus sincères excuses à l’ancien joueur Petko Ganchev et à ses proches après avoir reçu une information erronée concernant son décès. Nous lui souhaitons encore de nombreuses années de bonne santé et de profiter des succès d’Arda", pouvait-on lire. Le message a été supprimé peu après.