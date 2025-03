"Le numéro un", "Nous devrions le célébrer": une ancienne gloire de Liverpool vole au secours de De Bruyne

Hier, à l'occasion du choc entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions, Jamie Carragher, l'ancienne légende des Reds, n'a pas tari d'éloge lors d'un débat sur les fins de carrière des joueurs. Pour lui, De Bruyne est spécial. "Il est l’un des plus grands joueurs que nous ayons vus en Premier League", a même affirmé celui qui a joué plus de 700 matchs avec les Reds.

Même s’il admet que l’âge et les blessures commencent à peser, il insiste sur son influence sur cette équipe de City. "On s’est moqué de moi, mais il n’y a personne qui a donné plus de passes décisives que lui par rapport à son temps de jeu. Il est tellement bon, mais les blessures le rattrapent et City ne l’aide pas non plus", a estimé Jamie Carragher.

"Le meilleur joueur de l’histoire de City"

Pour l’ancien défenseur de Liverpool, il ne fait aucun doute que De Bruyne est le plus grand joueur que Manchester City ait connu : "Devant Kompany, David Silva, Yaya Touré, Agüero… Pour moi, il est le numéro un et nous devrions le célébrer jusqu’à la fin de la saison".

Carragher pense cependant que l’avenir du Belge pourrait s’écrire loin de l’Angleterre, en MLS ou en Arabie Saoudite. En attendant, il appelle à savourer ses derniers mois sous le maillot des Skyblues.