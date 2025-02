Il avait pris sa carte bancaire en photo: un ancien joueur de l'OM escroqué par un... influenceur

Dans une interview avec le Youtubeur Le Chairman, le Sénégalais a confié avoir été escroqué par un influenceur actif sur Snapchat lorsqu'il défendait les couleurs de la cité phocéenne. "J'étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m'ont plus vu avec lui donc ils se disaient que c'était bizarre. Je suis dans une ville, le gars est sénégalais, moi aussi donc je l'ai pris un peu comme mon petit frère", a expliqué le joueur avant de poursuivre sur la nature de leur relation.

"Je lui donnais des places pour le stade, je l'invitais. À la CAN, je lui ai ouvert des portes... J'avais une carte bancaire du Sénégal, où il fallait aller sur internet pour consulter son solde. Donc l'argent du Sénégal, je n'y touchais pas. Ce gars venait chez moi. Dans un moment d'inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. J'ai su quelques mois après qu'il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications", a ensuite exprimé le joueur qui parle d'un "bon montant".

Finalement, l'affaire s'est "très rapidement" réglée, et l'influenceur a remboursé l'intégralité de la somme dérobée au joueur.