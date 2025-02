Le Club Bruges retrouve Aston Villa et des chocs à venir: voici les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, Bruges n'avait que deux adversaires possibles après avoir éliminé l'Atalanta en barrages: Lille ou Aston Villa, respectivement 7e et 8e de la phase de ligue, que les Brugeois avaient conclu à la 24e place.

Le Club Bruges rencontrera Aston Villa en huitièmes de finale de la Ligue des Champions de football, dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Nyon, en Suisse. 'Blauw-Zwart' et 'Villans' se retrouveront après s'être affrontés le 6 novembre dernier en phase de ligue. Bruges l'avait emporté 1-0 grâce à un penalty de Hans Vanaken sifflé pour une faute improbable de Tyrone Mings, qui avait pris le ballon en main dans le rectangle alors que son gardien Emiliano Martinez avait déjà remis le ballon en jeu.

Les Diables Rouges Youri Tielemans et Amadou Onana évoluent à Aston Villa, dont l'effectif comprend aussi une vieille connaissance du championnat belge, Leon Bailey (ex-Genk). Neuvième de la Premier League, Aston Villa a été très actif durant le mercato hivernal, avec les arrivées de Marcus Rashford (Manchester United), Marco Asensio (Paris Saint-Germain) et Donyell Malen (Borussia Dortmund) alors l'avant-centre Jhon Duran est parti à Al-Nassr.

L'équipe peut aussi s'appuyer sur le fantasque gardien Emiliano Martinez, champion du monde avec l'Argentine, l'attaquant Ollie Watkins ou encore le jeune milieu offensif Morgan Rogers, auteur de 11 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le club anglais est dirigé par Unai Emery, un spécialiste des compétitions européennes avec ses quatre victoires en Europa League (trois fois avec Séville et une fois avec Villarreal).

Le vainqueur rencontrera ensuite le Paris Saint-Germain ou Liverpool. Les huitièmes de finale se joueront les 4 et 5 mars pour la manche aller et les 11 et 12 mars pour le retour.

Le tirage au sort

PSG - Liverpool

Club Bruges - Aston Villa

Real Madrid - Atletico Madrid

PSV - Arsenal

Feyenoord - Inter Milan

Bayern Munich - Bayer Leverkusen

Dortmund - Lille

Benfica - Barcelone

Le tableau final