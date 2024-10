"Il est prêt à mourir pour ce maillot": Antonio Conte encense Romelu Lukaku après son match contre Milan

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets et le sourire, hier soir, contre l'AC Milan. Le Diable Rouge, qui commençait à faire l'objet de quelques grosses critiques dans la presse italienne, a répondu avec un joli but dès la 5ème minute dans ce choc de Serie A. Décisif, affûté et plus efficace, le joueur belge a marqué de précieux points et aidé son équipe à l'emporter 0-2.

Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, s'est évidemment réjoui de la performance de son attaquant, pour qui il s'est battu tout l'été en espérant l'attirer dans ses filets à Naples. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Conte, qui a aussi connu Lukaku par le passé à l'Inter, a encensé le Diable Rouge. "Lukaku voulait absolument revenir jouer sous mes ordres et c’est fantastique. Romelu est un gars et un joueur de haut niveau. Comme les autres, il est prêt à mourir pour ce maillot. Vous pouvez lui demander n’importe quoi", s'est réjoui l'Italien.