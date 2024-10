Un véritable tank: Romelu Lukaku envoie valser un défenseur et marque un joli but contre Milan

Avec l'ouverture du score signée Romelu Lukaku, Naples a remporté (0-2) le choc qui l'opposait au Milan AC mardi soir lors de la 10e journée de Serie A mardi soir à San Siro. Les joueurs d'Antonio Conte comptent désormais 25 points en tête du classement, sept de plus que l'Inter et huit de plus que la Juventus, deux équipes qui doivent encore jouer mercredi.