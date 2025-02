Il lobe le gardien et marque... sur un corner direct: le but génial de Neymar à Santos

Neymar a inscrit un superbe but sur corner direct et réussi deux passes décisives lors du succès de son équipe Santos face à l'Internacional de Limeira (3-0), dimanche dans le championnat de l'Etat de Sao Paulo.

"J'ai fait une belle frappe et j'ai réussi à marquer le premier but sur corner direct de ma carrière", a déclaré tout sourire la star brésilienne de 33 ans. "Le prince Neymar Jr est applaudi (une fois de plus) par les supporters adverses - UN BUT HISTORIQUE !" a écrit Santos sur ses réseaux sociaux.

Ces mêmes fans l'avaient pourtant hué juste avant le corner, à la 27e minute du match. L'attaquant leur a répondu en logeant la balle directement dans la cage pour doubler le score en faveur de son équipe. Il a également offert deux passes décisives à son coéquipier Tiquinho Soares (9e, 32e).