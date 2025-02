Un projet secret pour revenir... au Barça: le drôle de coup tenté par Neymar au Brésil

De retour à Santos cet hiver à 33 ans, Neymar pourrait ne faire qu’un court passage dans son club formateur. Selon l’émission Què T’Hi Jugues de la radio SER Catalunya, ce retour au bercail ne serait qu’une étape dans son plan de réintégration au FC Barcelone, huit ans après son départ retentissant vers le PSG pour un montant record de 222 millions d’euros.

Un projet secret

Les années ont passé et Neymar n’est plus le joueur explosif qui illuminait les terrains de Ligue 1 et de Liga. Miné par des blessures récurrentes et un passage manqué à Al Hilal, il peine à retrouver son meilleur niveau. Ses premières prestations sous le maillot de Santos sont loin d’être flamboyantes, comme en témoigne la récente défaite contre le Corinthians de Memphis Depay.