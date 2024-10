Il ne rejouera jamais sous leur maillot: la Juventus voudrait se séparer de Paul Pogba malgré la réduction de sa suspension

Le champion du monde 2018, sous contrat avec la Juve jusqu'en 2026, pourra faire son retour sur les terrains en mars 2025 au terme de sa suspension. Mais il est peu probable que cela soit sous le maillot bianconero, comme l'a à nouveau laissé entendre avant le match le directeur sportif de la Juve. "Nous allons prendre une décision une fois que la décision du TAS nous sera officiellement parvenue. C'était un grand joueur, mais il n'a pas joué depuis longtemps", a déclaré Cristiano Giuntoli à la plateforme DAZN, en écho à des propos quasi similaires tenus la veille par Thiago Motta.

Selon Fabrizio Romano, la décision serait prise. Le club voudrait négocier avec Paul Pogba pour mettre fin à son contrat et lui permettre de se chercher un nouveau club une fois qu'il aura à nouveau le droit de jouer. Visiblement, le joueur serait d'accord et aimerait que cela se règle le plus rapidement possible. La fin d'une aventure qui n'aura jamais pris la tournure espérée.