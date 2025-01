Il s'est fait pincer: un ancien joueur du Real Madrid impliqué dans une affaire de commerce illégal de... homards et crevettes

Les autorités sanitaires ont annoncé jeudi la suspension de l'activité de trois entrepôts illégaux dans le nord du Portugal et la saisie de 17 tonnes de denrées alimentaires. L'un d'entre eux abritait un élevage de crustacés appartenant à Fabio Coentrao, a indiqué une porte-parole de l'Asae.

D'après le quotidien Jornal de Noticias, les inspecteurs se sont rendus mercredi dans l'entrepôt appartenant à l'ancien joueur entre autres du Real Madrid, de l'As Monaco et du Benfica Lisbonne dans le port de pêche de Povoa do Varzim (nord), où se trouvait 12 réservoirs d'eau de mer remplis notamment de homards et de crevettes.