"Ils ne sont pas prêts": Vinicius envoie un message clair après le Ballon d'Or

Devancé par l'Espagnol Rodri dans la course au Ballon d'or au terme d'une cérémonie boycottée par le Real Madrid, l'attaquant brésilien du club madrilène, Vinicius Jr, a promis lundi d'en faire "dix fois plus" si nécessaire pour décrocher la récompense.

"J'en ferai dix fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts", a-t-il écrit dans un message publié sur son compte X à l'issue de la cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris.

Champion d'Espagne et surtout meilleur joueur de la Ligue des champions, où il a marqué en finale contre le Borussia Dortmund (2-0), "Vini" était pressenti parmi les favoris.

Mais il paie sa Copa America ratée, où le Brésil a été éliminé en quarts de finale par l'Uruguay.

Certain que son attaquant brésilien ne recevrait pas le Ballon d'or, le Real Madrid a annoncé en fin d'après-midi qu'il boycottait le rendez-vous de lundi soir à Paris. Ce boycott par le Real Madrid a jeté un froid sur la soirée alors que les organisateurs ont pourtant affirmé à l'AFP qu'"aucun joueur ni club ne sait lundi après-midi qui a remporté" le trophée. "Tous les clubs et les joueurs sont logés à la même enseigne", ont-ils ajouté, et donc le Real ne peut pas savoir si un de ses joueurs sera ou non couronné.