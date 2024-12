Inquiétude en Angleterre: Michail Antonio, qui évolue à West Ham, hospitalisé après un terrible accident

L'attaquant de West Ham, Michail Antonio, se trouve "dans un état stable" après un accident de la route, et il "communique", a annoncé samedi le club de l'est de Londres.

"West Ham United confirme que Michail Antonio est dans un état stable après un accident de la route survenu cet après-midi dans la région de l'Essex. Michail est conscient et communique", a écrit sur X le club de Premier League. Sur ce même réseau, des supporters de West Ham ont relayé une photographie montrant une Ferrari partiellement détruite, du côté du conducteur, et qui pourrait appartenir à Antonio.

En réaction, le club avait confirmé un accident et adressé ses "pensées" et ses "prières" aux joueurs, sa famille et ses amis. L'international jamaïcain se trouve "sous étroite surveillance dans un hôpital du centre de Londres", a précisé West Ham dans un second message publié près d'une heure après.