Insultes, jets d'objets, arrestations: le choc Irlande-Angleterre s'est très mal terminé

Des supporters irlandais et anglais se sont lancés des insultes et des gobelets de bière, tandis que la police intervenait pour procéder à plusieurs arrestations après la victoire 2-0 de l'Angleterre sur l'Irlande lors du match d'ouverture de la Ligue des Nations, samedi à Dublin.

A la sortie du stade Aviva de la capitale irlandaise, certains supporters anglais ont scandé "Rule Brittania !", tandis que les supporters irlandais ont répondu par "l'IRA", en référence au groupe paramilitaire de l'Armée républicaine irlandaise. La police irlandaise a déclaré à l'AFP qu'un "petit nombre d'arrestations" avait eu lieu après le match, sans donner plus de détails.

L'équipe des "Three Lions", même diminuée (Bellingham, Foden, Palmer étaient forfait), a montré plus de belles choses en une rencontre que durant l'ensemble du championnat d'Europe en Allemagne, avec un jeu emballant et tourné vers l'avant. Cela ressemble à des débuts parfaits pour Carsley, ancien sélectionneur des Espoirs anglais promu après le départ de Southgate, le patron des huit dernières années (2016-2024).

Sa mission se poursuivra mardi contre la Finlande à Wembley.