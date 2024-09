L'Angleterre bat l'Irlande à Dublin grâce à deux bi-nationaux irlandais

Dans un match d'une grande intensité, ce sont deux joueurs anglais, Declan Rice et Jack Grealish, possédant la double nationalité anglo-irlandaise qui ont fait la différence pour remporter les trois points à Dublin.

Les 'Boys in green', qui disputaient leur premier match sous les ordres de leur nouveau sélectionneur, l'Islandais Heimir Hallgrimsson, ont concédé l'ouverture du score via Declan Rice, qui a parfaitement conclu du plat du pied pour donner l'avantage aux 'Three Lions' (11e). Le joueur d'Arsenal n'a pas célébré son but, s'excusant presque d'avoir marqué auprès des supporters irlandais.