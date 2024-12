"J'aimerais qu'il ait encore 23 ans": Pep Guardiola couvre Kevin De Bruyne de louanges... mais ne sait pas s'il va prolonger

Après une décennie marquée par des triomphes et des records, Kevin De Bruyne pourrait bien vivre ses derniers mois sous le maillot de Manchester City.

À 33 ans, le maître à jouer des Citizens voit son contrat arriver à échéance en fin de saison, et Pep Guardiola, interrogé à ce sujet, reste incertain quant à son avenir. "J’aimerais qu’il ait encore 23 ans et qu’il signe pour dix ans, mais nous verrons", a déclaré le Catalan, qui a lui déjà prolongé son bail avec City jusqu'en 2026. Visiblement, le coach espagnol n'a aucune idée d'où en sont les discussions entre son club et la star du milieu de terrain.

"Je ne sais pas. Je ne suis pas impliqué dans les négociations. Il y a des joueurs dont l'impact et l'héritage au sein du club resteront éternels. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais au moment où cela va se produire, nous devons trouver la meilleure solution", a simplement précisé Guardiola.