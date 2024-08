Julien Duranville enfin lancé ? La jeune pépite belge a marqué son premier but à Dortmund

Le Borussia Dortmund s'est qualifié samedi pour les 16es de finale de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 1-4 au Phonix Lübeck, pensionnaire de quatrième division. Monté au jeu (59e), Julien Duranville a inscrit le 4e but des Borussen (62e), juste après sa montée au jeu. Il s'agit du premier but avec les Allemands pour le jeune talent belge de 18 ans, qui espère pouvoir confirmer tout son potentiel cette saison.

Avant lui, Waldemar Anton (3e), Emre Can sur pénalty (31e) et Julian Brandt (45e+1) avaient marqué pour les Schwarzgelben, répondant au seul but d'Obinna Iloka pour Lübeck. Avant le Borussia, le Bayern Munich, le RB Leipzig, Schalke 04 et l'Union Berlin, entre autres, se sont aussi qualifiés pour les 16es de finale.