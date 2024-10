Kevin De Bruyne dans le top 10 des footballeurs les mieux payés au monde: le premier gagne... 7x plus que lui

Le magazine Forbes a dressé le classement des 10 joueurs de football les mieux payés du monde.

On y retrouve que des noms bien connus du monde du ballon rond, dont un certain Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de Manchester City arrive en fin de contrat cette saison et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il a déjà fait part de sa volonté de disputer le mondial 2026, mais au vu du climat très tendu en équipe nationale, il faudra voir si cette position sera maintenue.

De plus, il aurait reçu des propositions de contrats extrêmement lucratives de la part d'Arabie Saoudite. Des propositions qui pourraient le faire grimper dans ce classement des joueurs les mieux rémunérés, mais qui pourraient avoir un coup sur son rythme et sa condition physique. Un choix cornélien.