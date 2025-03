Kylian Mbappé de retour, un nouvel attaquant qui arrive: Didier Deschamps dévoile sa sélection pour affronter la Croatie

Kylian Mbappé, absent de l'équipe de France depuis six mois, a été rappelé jeudi par le sélectionneur Didier Deschamps pour affronter la Croatie en quarts de finale de la Ligue des Nations les 20 et 23 mars.

La dernière apparition en bleu de l'attaquant du Real Madrid remonte au 9 septembre 2024 et une entrée en jeu contre les Diables Rouges lors de la phase de poules de la Ligue des Nations (2-0). Mbappé était absent des deux derniers rassemblements en octobre et novembre.

En octobre, il n'avait pas été sélectionné à cause d'une blessure à la cuisse alors qu'il avait joué avec le Real quelques jours plus tôt. Durant ce rassemblement, il avait été aperçu à Stockholm et son nom avait été évoqué dans une enquête pour viol lors de sa virée dans la capitale suédoise.