L1: Roberto De Zerbi, le "dingue de foot" arrive à l'OM pour le ramener "tout en haut"

Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l'OM, s'est présenté mardi comme un "dingue de foot" vivant "de passion et d'émotions" et a expliqué vouloir ramener Marseille, un club qui le motive, "là où il le mérite", c'est à dire "au sommet".

"Je suis là pour deux raisons. La première, c'est le sérieux de Pablo Longoria et Mehdi Benatia (le président de l'OM et son conseiller sportif, ndlr). Et puis il y a l'OM et Marseille", a-t-il expliqué mardi en conférence de presse.

"Je vis de passion et d'émotions. Je suis né tifoso, ensuite seulement je suis devenu joueur et entraîneur. Quand on naît supporter, on n'oublie jamais le public et le stade. Cette équipe a toujours été différente", a-t-il ajouté.

"Je cherche à travailler là où je me réveille le matin avec envie, là où j'ai la chair de poule. Un club très important m'a appelé, qui veut se reconstruire avec des personnes sérieuses. Je suis parti de la 5e division italienne, j'ai franchi les échelons et je suis arrivé à l'OM. Je ne fais pas de distinction entre les championnats, mais entre les clubs qui me motivent et ceux qui ne me motivent pas", a encore détaillé De Zerbi, interrogé sur son choix de quitter la Premier League.