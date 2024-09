La décision est tombée: un joueur condamné pour agression sexuelle sur une femme déguisée en mascotte

L'ancien capitaine du Celta Vigo, âgé de 33 ans et qui évolue désormais en Grèce à l'Aris Salonique, a été déclaré coupable d'agression sexuelle avec une peine de 20 mois d'amende à hauteur de 10 euros par jour, ainsi qu'à verser 1.000 euros d'indemnités avec des intérêts à la victime, précise la décision rendue par un tribunal de Barcelone et publiée jeudi.

Les faits ont eu lieu le 24 avril 2019 avant le début du match de Liga Espanyol Barcelone - Celta Vigo, alors que Mallo et ses coéquipiers saluaient l'équipe adverse et les deux personnes déguisées en Periquitos, des perruches mascottes de l'Espanyol. Le joueur a approché l'une des mascottes et "avec l'intention de satisfaire son esprit libidineux et de s'en prendre à l'intégrité sexuelle (de la femme), a mis ses mains sous son costume et a touché ses seins", peut-on lire dans la décision.