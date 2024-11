La Roumanie gagne un match de Ligue des Nations sur tapis vert après des chants provocateurs... de ses propres supporters

Malgré ce résultat en sa faveur, la fédération roumaine doit néanmoins payer une amende de 128.000 euros et l'équipe jouera son prochain match à domicile à huis clos.

Le match, qui se déroulait lors de la cinquième journée de la Ligue C, a été arrêté vendredi soir peu avant la fin du temps réglementaire alors que le score était de 0-0. Une partie du public roumain dans l'Arena Nationala de Bucarest scandait "Serbie, Serbie" et brandissait des drapeaux serbes.

Les joueurs kosovars ont décidé de quitter le terrain à la suite de ces actions et l'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre par la suite. La victoire signifie que la promotion de la Roumanie en Ligue B est désormais officielle. Les Kosovars, deuxièmes du groupe C2, joueront les barrages. Le match aller entre le Kosovo et la Roumanie s'était terminé sur un score de 0-3 en faveur des Roumains.